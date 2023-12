Burgau

vor 50 Min.

Premiere von "Heidi" sorgt für Emotionen im Neuen Theater Burgau

Plus „Heidi“ ist eine der bekanntesten Kinderbuchfiguren. Wie das Neue Theater Burgau den Klassiker für Kinder und Erwachsene zu einem vorweihnachtlichen Erlebnis formt.

Von Heinrich Lindenmayr Artikel anhören Shape

Wer kennt sie nicht, die Geschichte von Heidi. Sie darf unbeschwert als Kind leben bei ihrem Großvater und dem Geißenpeter hoch oben in den Bergen und im Einklang mit der Natur. Doch dann muss Heidi hinunter in die Großstadt, um einem Mädchen namens Klara, das im Rollstuhl sitzt, Gesellschaft zu leisten. Das kann nicht gut gehen, obwohl die Mädchen sich anfreunden. Es wird aber alles gut, als Heidi zurück in die Berge darf und es wird noch besser, als Klara nachkommt und ein Wunder geschieht. Das 1880 erschienene Kinderbuch von Johanna Spyri hatte das Zeug zum Welterfolg. Es wird auch heute noch weltweit gelesen. Es machte Karriere als Stoff für die Medien, den Film, den Zeichentrick, den Comic, das Musical. Doch eignet sich der erzählerische Stoff auch für die Bühne? Gar für eine kleine Bühne wie die in Burgau? Und schließlich: Darf man die Rollen dieser rührseligen Kindergeschichte mit erwachsenen Darstellern besetzen?

Das Premierenpublikum in Burgau, Kinder wie Erwachsene, war sich nach der knapp 60-minütigen Aufführung sicher: Diese Inszenierung wirkt natürlich, spannend, abwechslungsreich, anrührend und urkomisch zugleich. Gewiss, einen kleinen Anlauf brauchte es, denn zu Beginn wird, um solide einzuführen, überwiegend erzählt. Es wurde gekonnt erzählt, dramatisch akzentuiert, doch der erste richtig zündende Funke sprang gleichsam mit dem Geißenpeter ins Publikum.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen