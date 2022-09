Radfahrer beschädigt in Burgau ein parkendes Auto und flüchtet

Ohne sich um den Schaden zu kümmern ist in Burgau ein Radfahrer nach einem Unfall geflüchtet. Nun sucht die Polizei Zeugen.

Ein Verkehrsunfall mit Unfallflucht ereignete sich am Montagnachmittag in Burgau. Gegen 15 Uhr befuhr ein bisher unbekannter Fahrradfahrer die Käppelestraße in Richtung Stadttor verbotswidrig auf der linken Gehwegseite. Er bog nach links in den Schmiedberg ein und kollidierte dort mit einem stehenden Auto, das vor einer Zahnarztpraxis geparkt war. Der Radfahrer fuhr anschließend weiter, ohne sich um den Schaden zu kümmern.

Der Unfallverursacher wird laut Polizei als 30-jähriger Mann, etwa 175 cm groß und südländischen Typs beschrieben. Die entstandene Schadenshöhe am Auto beläuft sich auf circa 800 Euro. Zeugenhinweise nimmt unter Telefon 08222/96900 die Polizeiinspektion Burgau entgegen. (AZ)