Radfahrer erlitt nach Unfall in Mindelaltheim schwere Kopfverletzung

Ein 73-jähriger Fahrradfahrer kommt auf dem Weg nach Mindelaltheim nach dem Überholmanöver eines Autofahrers zu Fall. Der Radfahrer erleidet eine schwere Kopfverletzung.

Ein Senior war am Freitagnachmittag mit seinem E-Bike auf der Staatsstraße 2025 unterwegs in Richtung Mindelaltheim und schwer gestürzt. Zu dem Unfall kam es laut Polizeiangaben auf Höhe der nördlichen Abzweigung nach Mindelaltheim. Der Radler wollte laut Polizeiangaben nach links abbiegen, um auf einen Radweg zu gelangen. Hierbei wurde der Mann von einem Auto überholt. Es kam zum Zusammenstoß, wobei der Radfahrer zunächst gegen die Windschutzscheibe prallte und anschließend auf die Straße stürzte. Er musste mit schweren Kopfverletzungen in ein Krankenhaus gebracht werden. Der 56-jährige Autofahrer blieb unverletzt. An dem Pkw und dem E-Bike entstand ein geschätzter Sachschaden in Höhe von rund 3000 Euro. Zur Unfallaufnahme wurde die Straße komplett gesperrt. (AZ)