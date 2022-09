Radfahrer verletzt sich bei Verkehrsunfall in Burgau

Ein Autofahrer übersieht in Burgau einen Radler. Der wird frontal erfasst, fällt auf die Motorhaube und prallt gegen die Scheibe des Wagens. Dabei bricht sein Helm.

Ein 42-jähriger Autofahrer befuhr am Mittwoch gegen 06.30 Uhr die Ulmer Straße in Burgau in Fahrtrichtung Innenstadt. Laut Polizeiangaben wollte er dann nach rechts in eine Tankstelle einbiegen. Gleichzeitig kam ihm auf dem Radweg ein 53-jähriger Radfahrer entgegen. Diesen hat der Autofahrer übersehen. Nach Angaben der Polizeiinspektion Burgau wurde der Radfahrer frontal erfasst. Er fiel auf die Motorhaube und gegen die Frontscheibe des Pkw.

Fahrradhelm verhinderte bei Unfall in Burgau schwerere Verletzungen

Der Radfahrer erlitt schwere Prellungen an den Beinen und am Oberkörper. Zudem zerbrach sein Radhelm, den er glücklicherweise getragen hatte. Er kam mit dem Rettungswagen in den Schockraum eines Krankenhauses. An seinem Rad entstand ein Totalschaden in Höhe von 4.000 Euro. Am Pkw wurden die Fahrzeugfront sowie die Windschutzscheibe beschädigt. Hier wird der Schaden auf rund 5.000 Euro geschätzt. (AZ)