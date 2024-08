Radfahrer wird in Burgau auf einem Gehweg angefahren

Ein Verkehrsunfall in Burgau führte am Donnerstagvormittag zu leichten Verletzungen eines Radfahrers. Der Unfall ereignete sich, als ein 67-jähriger Autofahrer laut Polizeiangaben aus seiner Grundstücksausfahrt in die Ulmer Straße einfahren wollte. Dabei kollidierte er mit einem 35-jährigen Radfahrer, der verbotenerweise auf dem Gehweg unterwegs war.

Die Polizei informiert: Radfahren auf dem Gehweg kann gefährlich sein

Der Radfahrer stürzte und zog sich leichte Verletzungen zu. Am Fahrzeug entstand ein Sachschaden von rund 3.000 Euro. Die Polizei weist darauf hin, dass das Fahren auf dem Gehweg in diesem Bereich verboten ist und zu gefährlichen Situationen führen kann. (AZ)