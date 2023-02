Radler stößt mit Schülerin zusammen und haut ab

Ein Mädchen ist auf ihrem Tretroller auf dem Weg zur Schule in Burgau unterwegs. Ein Radfahrer nimmt ihr die Vorfahrt, fährt sie um und macht sich aus dem Staub.

Am Mittwochmorgen ist an der Einmündung der Wiesenstraße in die Mindeltalstraße in Burgau ein Verkehrsunfall zwischen einem Radfahrer und einer zehnjährigen Schülerin passiert. Laut Polizei war das Mädchen auf dem Weg zur Schule und fuhr mit ihrem Tretroller auf dem Gehweg der Mindeltalstraße in nordwestliche Richtung. An der Einmündung in die Wiesenstraße hatte die Schülerin aufgrund der Regelung rechts vor links Vorfahrt.

Als sie den Gehweg verließ, um auf der Mindeltalstraße weiterzufahren, kam aus der Wiesenstraße ein Radfahrer gefahren. Der stieß mit dem Kind im Einmündungsbereich zusammen, sodass dieses auf die rechte Seite stürzte. Nach dem Zusammenstoß hielt der Radfahrer laut Polizeibericht kurz an und fuhr dann weiter, ohne sich um das Kind zu kümmern.

Die Polizei sucht Zeugen für den Unfall in Burgau

Bei dem Radfahrer soll es sich um einen Mann mittleren Alters handeln. Das Mädchen erlitt Prellungen. Zeugen, die Hinweise zu dem flüchtenden Radfahrer geben können, werden gebeten, sich bei der Polizei Burgau unter der Telefonnummer 08222/96900 zu melden. (AZ)