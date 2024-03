Burgau

vor 19 Min.

Regelung für Vereinszuschüsse der Stadt Burgau geht in die nächste Runde

Viele Vereine und Einrichtungen hätten gerne Zuschüsse von der Stadt Burgau. Doch die Sache ist gar nicht so einfach.

Plus Die Stadt Burgau möchte Förderungen für Vereine deckeln. Ein erstes Richtlinienmodell griff nicht weit genug. Nun wird ein neuer Versuch gestartet.

Von Ralf Gengnagel

In der vergangenen Woche hat sich der Jugend-, Kultur- und Sportausschuss der Stadt Burgau eingehend mit dem Zuschusswesen für Anschaffungen der örtlichen Vereine befasst. Das Gremium folgte dem Beschlussvorschlag der Verwaltung, dass bis zu einer Investitionssumme von 20.000 Euro ein zehnprozentiger Zuschuss der Anschaffungskosten gedeckelt werden soll. Im Stadtrat wurde nun über die Empfehlung des Ausschusses beraten. Eine Entscheidung wurde allerdings vertagt. Zu viele Fragen blieben offen.

Auf der Klausurtagung mit dem Stadtrat und Teilen der Verwaltung am wurde am vergangenen Wochenende auch über die Ausarbeitung der Richtlinie für mögliche Zuschüsse an die örtlichen Vereine diskutiert. Nach weiteren Beratungen kristallisierte sich heraus, dass die im Ausschuss vorberatende Regelung nicht weitreichend genug gefasst wurde. "Es gibt Fälle, da kann der Sachverhalt durchaus komplexer sein, darum ergibt es Sinn, den Beschlussvortrag zu ergänzen", erläuterte Bürgermeister Martin Brenner ( CSU).

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen