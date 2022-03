Reifen zerstochen und Katzenstreu über Auto in Burgau verteilt

Das klingt nach einer Racheaktion: Bislang unbekannte Personen zerstachen an einem Auto in Burgau erst einen Reifen, dann überzogen sie es mit Katzenstreu.

Sachbeschädigungen an einem Auto beschäftigen die Polizeiinspektion Burgau. Zwischen Donnerstag, 18 Uhr, und Freitagmorgen, 8.30 Uhr, wurde von unbekannten Personen an einem in der Bleichstraße in Burgau ordnungsgemäß geparkten grauen Audi A4 der linke vordere Reifen zerstochen und über das gesamte Fahrzeug Katzenstreu verteilt. Der Gesamtschaden wird auf etwa 200 Euro geschätzt. Zeugen, die Hinweise zur Tat geben können, mögen sich mit der Polizeiinspektion Burgau unter Telefon 08222/96900 in Verbindung setzen. (AZ)