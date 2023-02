Die renovierte Krankenhauskapelle in Burgau erstrahlt in neuem Glanz

Plus Das Dach der Christopherus-Kapelle war undicht und wurde repariert. Warum die Renovierung der Kapelle zwar nicht groß, aber dafür umso wichtiger war.

Die Christopherus-Kapelle im Therapiezentrum Burgau hat ein frisch renoviertes Dach und ein neues Innenleben bekommen. Jetzt wurde die Krankenhauskapelle im neuen Glanz wiedereröffnet. Die Klinikseelsorger Michael Pindl und Marit Hohle hielten im Beisein der evangelischen Pfarrerin Tina Griffith aus Burgau und ihrem katholischen Kollegen Pfarrer Simon Stegmüller einen ersten Dankgottesdienst nach dem Umbau für Patientinnen und Patienten sowie deren Angehörige. Dabei wurde deutlich, warum die St. Christopherus-Kapelle für viele Menschen zu einem wichtigen Ort geworden ist.