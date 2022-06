Burgau

vor 2 Min.

Ringen um den Schulgarten an der Mittelschule geht weiter

Seit Januar steht jeden Dienstag eine Mahnwache für den Erhalt des Schulgartens an der Mittelschule in Burgau.

Plus Die Bürgerinitiative "Schulgarten" formiert sich zu mehr Geschlossenheit. Warum es jetzt gemeinsame Gespräche mit der Stadt Burgau geben soll.

Von Ralf Gengnagel

Viele Meinungen, hitzige Diskussionen und unterschwellige Vorwürfe schwelen noch immer um das Thema und die Zukunft des Schulgartens in Burgau, für dessen Erhalt seit mehr als einem Jahr eine Reihe von Bürgerinnen und Bürgern erbittert kämpft. Mehrfach haben Bauausschuss und Stadtrat über die angespannte Verkehrssituation vor der Mittelschule diskutiert. Im vergangenen Jahr hatte sich eine knappe Mehrheit der Rätinnen und Räte für eine Umbauvariante des Schulgartens ausgesprochen. Somit würde die Grünfläche in Burgau zum Großteil verschwinden. Entschieden ist das aber noch nicht und eine endgültige Lösung ist noch nicht in Sicht.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen