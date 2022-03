Burgau

vor 48 Min.

Rolf Eichelmann zeigt Bilder aus drei Jahrzehnten in der Burgau Galerie

Plus Einblick in die Schaffensphasen des Burgauer Künstlers Rolf Eichelmann gibt es derzeit in der Burgauer Galerie. Was er mit seinen Bildern ausdrücken möchte.

Von Gertrud Adlassnig

„Bilder aus drei Jahrzehnten“ zeigt Rolf Eichelmann in der Burgauer Galerie. Sie geben einen kleinen Einblick in die Schaffensphasen und vielfältigen Maltechniken des Künstlers, der sich nie mit einer einmal perfektionierten Darstellungsform begnügt, sondern stets neue Wege sucht. Von großformatigen Collagen, flächig, aus bemaltem Packpapier, zu klassischen Acrylgemälden bis zu Farbradierungen und übermalten Radierungen auf Papier oder auf Plexiglas und Mischtechniken probiert sich Rolf Eichelmann immer wieder aufs Neue aus.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .