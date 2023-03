Ruckzuck war ein abgesperrter E-Scooter in Burgau gestohlen

Ein Elektroroller war laut Polizei in Burgau mit einem Fahrradschloss gesichert, was einen Dieb jedoch nicht abhielt.

Die Geschädigte stellte am Samstagnachmittag um 16.35 Uhr ihren E-Scooter an einem Verbrauchermarkt in der Industriestraße in Burgau ab und sicherte ihn mit einem Fahrradschloss. Als sie nach ungefähr zehn Minuten zurückkam, stellte sie fest, dass dieser fehlte. Eine Absuche in der Umgebung verlief ergebnislos. Ein bislang unbekannter Täter muss innerhalb dieser kurzen Zeitspanne den schwarz-orangen E-Scooter entwendet haben. Zeugen, die Hinweise auf die Tat oder den Täter geben können, werden gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Burgau unter Telefon 08222/9690-0 in Verbindung zu setzen. (AZ)