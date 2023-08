Sachbeschädigung an einem Sprinter in Burgau

In Burgau wurde an einem Sprinter die Frontscheibe eingeschlagen. Die Polizei sucht nun nach Zeugen.

In der Nacht von Dienstag auf Mittwoch wurde ein weißer Sprinter, der in der Mühlstraße in Burgau auf Höhe der ehemaligen Mühle abgestellt war, beschädigt. Der bislang unbekannte Täter schlug die rechte Seite der Frontscheibe ein. Die Schadenshöhe beläuft sich auf circa 1500 Euro. Die Polizeiinspektion Burgau hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet um Zeugenhinweise unter der Telefonnummer 08222/96900. (AZ)