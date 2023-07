Sacklausfallen: Damit es in der Hose nicht mehr zwickt

Die Bettelsleut Lore und Reinhold Fuchs erklären beim Markgrafafescht, was Sacklausfallen sind und warum sie diese verkaufen.

Das Mittelalter war nicht nur die Zeit der Ritter, Burgfräulein und Edelleute. Ganz im Gegenteil: Für die meisten Menschen war das Leben im Mittelalter kein Zuckerschlecken. Es war geprägt von Armut, harter Arbeit, vielen Kindern – die ernährt werden mussten, Krankheiten und miserablen Hygienestandards. Diese wenig prunkvolle Seite des Mittelalters verkörperten Reinhold und Lore Fuchs aus Jettingen mit ihren Fetzen und Lumpen, die sie am Leib tragen. Sie waren vor dem Burgauer Stadttor als „arme Leut“ zu sehen. Reihold Fuchs stützt sich dabei auf seinen Bettelstab und hält eine Schale in der Hand, um für Almosen zu betteln. Seine Frau steht daneben und hält einen geflochtenen Korb in der Hand. Und dann erklärt der Bettelmann, was seine Frau in ihrem geflochtenen Korb hat: Sacklausfallen. „Kleine Fellstücke, die packt der Mann normalerweise in die Unterhose und wenn man die Falle herauszieht, hängt das ganze Ungeziefer dran.“ Das hänge man sich dann ans Revers. “ War ein Mann frei von Sackläusen, hatte er bei den Weibern mehr Chancen“, lacht der Bettler. Auf dem historischen Fest wurden die für einen Taler verkauften Sacklausfallen aber dann doch gleich ans Revers gebunden und dienten einem anderen Zweck: Alle Einnahmen für die Sacklausfallen sowie die Betteleinnahmen bekommen ein Ulmer Arztehepaar, die in ihren Urlauben nach Indien reisen, um dort in einem Waisenhaus zu arbeiten.