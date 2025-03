Sattelzug blockiert Autobahnausfahrt und verursacht massiven Rückstau

Am Samstagmorgen wurden Einsatzkräfte der Verkehrspolizei Günzburg zu einem Pannen-Sattelzug an der Autobahnausfahrt Burgau in Fahrtrichtung München beordert. Wie die Beamten mitteilten, ergab sich vor Ort, dass der Sattelzug wegen Treibstoffmangels nicht mehr weiterfahren konnte und deshalb die einspurige Ausfahrt blockierte. Hierdurch entstand laut Polizei ein teils massiver Rückstau, da größere Fahrzeuge nicht an dem liegengebliebenen Gespann vorbeifahren konnten. Bis zur Behebung des Mangels durch eine örtliche Service-Firma musste der Verkehr für etwa eine Stunde über die Anschlussstelle Zusmarshausen umgeleitet werden. (AZ)

