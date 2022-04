Schauspieler glänzen beim Impro-Abend im Neuen Theater Burgau

Plus Mit Wendigkeit schlüpfen die Schauspieler des Neuen Theaters Burgau spontan in neue Rollen. Dabei beweisen sie versiertes Zusammenspiel und große Merkfähigkeit.

Einer Fülle von Herausforderungen aus dem Publikum hatten sich die vier Schauspieler beim jüngsten Impro-Abend im Neuen Theater Burgau zu stellen, und alle wurden bravourös gemeistert. Auf der Bühne standen Dörte Trauzeddel, Max Manßhardt, Andreas Werner und Olaf Ude.