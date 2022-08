Schlägerei auf dem Dorffest in Unterknöringen

Beleidigungen, ein Faustschlag und ein Wurf mit einem Bierkrug: Auf dem Dorffest in Unterknöringen tickte ein Mann aus, der nun von der Polizei gesucht wird.

Eine Körperverletzung auf dem Dorffest in Unterknöringen beschäftigt die Polizei. Am Samstagabend kam es laut Polizei zu einer Beleidigung und anschließenden Körperverletzung gegenüber zwei jungen Männern. Die beiden Geschädigten befanden sich in Begleitung ihrer Freundinnen auf dem Fest, als sie aus einer Gruppe von jungen Männer heraus von einer Person zunächst verbal angegangen und beleidigt wurden. Kurze Zeit später griff der Täter einen der Geschädigten an und schlug ihm mit der Faust in das Gesicht, wobei dieser leicht verletzt wurde. Anschließend warf er noch einen Bierkrug nach den beiden Geschädigten, verfehlte diese jedoch glücklicherweise. Der Täter war laut Personenbeschreibung auffällig im Gesicht gepierct und hatte eine Glatze. Hinweise auf den Täter oder zum Tathergang erbittet die Polizeiinspektion Burgau unter der Telefonnummer 08222/96900. (AZ)