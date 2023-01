Schleierfahnder werden bei Kontrolle auf A8 bei Burgau fündig

Illegale Betäubungsmittel hat ein Mazedonier nach Deutschland eingeführt. Bei einer Kontrolle an der A8 finden die Beamten noch ein Messer.

Im Rahmen der Schleierfahndung wurde am Dienstagnachmittag ein 28-jähriger Mazedonier auf der A8 an der Anschlussstelle Burgau einer Kontrolle unterzogen. Die Beamten der Fahndungskontrollgruppe der Verkehrspolizei Neu-Ulm durchsuchten das Fahrzeug und fanden mehrere Diazepam-Tabletten. Der Mazedonier führte die Tabletten von Nordmazedonien aus nach Deutschland ein, ohne eine entsprechende Erlaubnis hierfür zu besitzen. Diese Einfuhr unterliegt laut Polizei dem Betäubungsmittelgesetz, weshalb gegen ihn ein Ermittlungsverfahren wegen des Schmuggels von Betäubungsmittel eingeleitet wurde. Ferner wurde auch ein Messer in Scheckkartenoptik aufgefunden, das ebenfalls sichergestellt wurde. (AZ)