Schneebedeckte Fahrbahn: Hohe Schäden bei Unfällen auf der A8

Schlechte Straßenverhältnisse auf der Autobahn lösten zwei Unfälle auf der A8 aus. Dabei entstand ein hoher Sachschaden.

Bei einem Fahrstreifenwechsel vom Einfädelungsstreifen an der Rastanlage Burgauer See auf die auf den rechten Fahrstreifen der A8 in Richtung Stuttgart, geriet ein 42-jähriger Autofahrer am Dienstagmorgen auf schneebedeckter Fahrbahn ins Schleudern. Um eine Kollision mit einem anderen Fahrzeug zu vermeiden, wich laut Polizeiangaben der 42-Jährige nach rechts aus. Während des Ausweichmanövers schleuderte das Fahrzeug über die Hauptfahrbahn und krachte schließlich mit der Fahrzeugfront in die rechte Außenschutzplanke. Der Fahrer blieb unverletzt, sein Auto war aber nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. Der Unfallschaden wird von der Verkehrspolizei Günzburg auf rund 50.000 Euro geschätzt. Zur Unfallaufnahme musste die Fahrbahn teilweise für kurze Zeit gesperrt werden.

Unfall nach Fahrbahnwechsel am Kreuz Elchingen

Zu einem weiteren Unfall kam es am Dienstag am Autobahnkreuz Elchingen. Ein 59-jähriger Autofahrer wollte auf die Durchgangsfahrbahn der A8 in Richtung München auffahren. Beim Fahrstreifenwechsel kam der Mann laut Polizeiangaben aus Unachtsamkeit zu weit nach links und stieß seitlich gegen den Pkw eines 39-Jährigen, welcher sich bereits auf dem mittleren Fahrstreifen befand. Durch den Aufprall wurden beide Fahrzeuge seitlich beschädigt. Verletzt wurde bei dem Unfall niemand. Der Gesamtsachschaden wird von der Verkehrspolizei Günzburg auf ungefähr 15.000 Euro beziffert. (AZ)