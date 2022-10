Schülerin verursacht in Burgau Unfall mit Elektroroller

Die Geschwindigkeit von elektrisch angetriebenen Rollern wird bisweilen unterschätzt. Dadurch kam es in Burgau zu einem Unfall.

Zu einem Unfall mit einem Elektroroller kam es am Donnerstagnachmittag in Burgau. Laut Polizei fuhr gegen 17 Uhr eine Schülerin mit ihrem Elektroroller auf der Dillinger Straße verbotswidrig auf dem Gehweg in Richtung Innenstadt. Gleichzeitig war eine Autofahrerin in der Seilerstraße unterwegs und wollte in die Dillinger Straße nach links einbiegen.

Die Schülerin konnte vor dem Auto nicht mehr anhalten und fuhr seitlich in den bereits stehenden Wagen. Dieser wurde durch den Aufprall an der rechten Fahrzeugfront beschädigt. Die Reparaturkosten werden auf etwa 1000 Euro geschätzt. Das Kind blieb unverletzt. (AZ)