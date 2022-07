Burgau

19.07.2022

Diese Varianten gibt es für den Schulgarten in Burgau

Plus An einem Runden Tisch wurden die Umbau-Varianten um Kindergarten und Mittelschule in Burgau vorgestellt. Die Bürgerinitiative brachte einen eigenen Vorschlag ein.

Von Ralf Gengnagel

Vor der Mittelschule in Burgau herrscht morgens und mittags ein Verkehrschaos. Um die Sicherheit der Schüler zu verbessern, soll der Verkehr für Busse und Autos auf Kosten des Schulgartens besser geregelt werden. Viele Argumente sind dazu ausgetauscht worden. Eine Bürgerinitiative hat sich für den Erhalt der Grünflächen starkgemacht. Mehrfach haben sich Bauausschuss und Stadtrat in hitzigen Diskussionen damit beschäftigt. Nun trafen sich die Vertreter aller Beteiligten an einem "Runden Tisch", um die Möglichkeiten zu sondieren, bevor der Stadtrat eine Entscheidung trifft. Nicht alle Varianten zeigten sich als zweckmäßig.

