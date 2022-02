Burgau

vor 46 Min.

Schulgarten Burgau: Unterschriften und Fragen an Bürgermeister überreicht

Mehr als 500 Unterschriften von Bürgerinnen und Bürgern für den Erhalt des Schulwäldchens an der Mittelschule sind an Bürgermeister Martin Brenner und die Zweite Bürgermeisterin Martina Wenni-Auinger (rechts) übergeben worden.

Plus Während die Mehrheit des Burgauer Stadtrats Pläne für einen neuen Bushalt samt Parkplatz vorantreibt, wollen viele Bürgerinnen und Bürger den Schulwald retten.

Von Christian Kirstges

Bürgerinnen und Bürger, die sich für den Erhalt des von der Abholzung bedrohten Schulgartens in Burgau engagieren, haben am Mittwochnachmittag eine Unterschriftenliste und einen Fragenkatalog an Bürgermeister Martin Brenner ( CSU) und die Zweite Bürgermeisterin Martina Wenni-Auinger ( SPD) überreicht. Insgesamt hätten mehr als 500 Menschen unterzeichnet. Der Fragenkatalog umfasst 29 Fragen. Unter anderem geht es um eine mögliche Bürgerbeteiligung, eine testweise Verlegung der Bushaltestelle, warum die Polizei nicht in Alternativplanungen eingebunden wurde und wie viele Unfälle sich am bisherigen Busparkplatz tatsächlich ereignet haben.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen