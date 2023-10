Burgau

15:56 Uhr

Schutz vor Jahrhunderthochwasser wird in Burgau noch lange dauern

Plus Der Hochwasserschutz für Burgau ist eines der größten Schutzkonzepte der Region. Bei der Bürgerversammlung tauchte die Frage auf, wie lange die Umsetzung noch dauert.

Von Ralf Gengnagel

Im Falle eines Jahrhunderthochwassers muss man davon ausgehen, dass etwa 140 Kubikmeter Wasser pro Sekunde auf die Stadt Burgau zurauschen. Das sind Wassermassen von etwa dreieinhalb olympischen Schwimmbecken, die pro Minute durch die Markgrafenstadt schießen würden, erläuterte Jack Boyce vom Wasserwirtschaftsamt Donauwörth bei der ersten Bürgerversammlung der Stadt in der Kapuziner-Halle. An die 40 Bürgerinnen und Bürger waren gekommen, um sich über das Mammutprojekt Hochwasserschutz in Burgau zu informieren. Die Experten stellten das Konzept zum Hochwasserschutz vor, doch es wird noch lange dauern, bis von "Sicherheit" gesprochen werden kann.

Das Schutzkonzept für die Stadt Burgau ist eine der größten Hochwasserschutzmaßnahmen, die für die Region vorgesehen sind, sagte Reinhard Löffler, der stellvertretende Leiter des Wasserwirtschaftsamtes. Die Behörde rechnet mit Kosten von mehr als 100 Millionen Euro. Doch beim Hochwasserschutz Abstriche zu machen, wäre Sparen am falschen Ende. Burgau ist in besonderem Maße durch Hochwasserereignisse der Mindel gefährdet. Schmerzhafte Erfahrungen habe man bereits im April 1994 machen müssen, als bei einem Hochwasserereignis die Mindel weite Teile des Stadtgebietes überflutete, obwohl es sich "nur" um 88 m3/s Wasser, also ein mittleres Hochwasserereignis handelte. Ein Jahrhunderthochwasser würde für die Stadt ein immenses Schadenspotenzial bedeuten.

