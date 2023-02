Burgau

vor 17 Min.

Schwablantis wartet mit Kohlrabaschnitz, Heckabiesler und Allgäuer Esoterik auf

"Schwablantis is calling" und der Schorsch, wie man ihn sonst gar nicht kennt. Jetzt war in der Burgauer Kapuziner-Halle Premiere.

Plus Bei der Premiere von "Schwablantis is calling" in der Burgauer Kapuziner-Halle gibt es viel Neues – und einen Schorsch einmal ganz anders.

Von Peter Wieser

Neue Geschichten, neue Songs aus Dimensionen weit jenseits jeglicher Vorstellungskraft. Und Männer, die sich aufgemacht haben, Dinge aus Welten zu erzählen, die noch kein normaler Mensch betreten hat: Das ist "Schwablantis is calling". Am Freitag und am Samstag war in der Burgauer Kapuziner-Halle Premiere.

