Sein Ziel: Blutspende soll möglichst angenehm sein

Paul Berger engagiert sich seit 55 Jahren beim BRK Günzburg für den Blutspendedienst. Dafür ist er jetzt ausgezeichnet worden.

Seit mehr als einem halben Jahrhundert engagiert sich Paul Berger ehrenamtlich im Blutspendedienst des BRK Kreisverbandes Günzburg. Im Namen der Präsidentin des Bayerischen Roten Kreuzes, Angelika Schorer, überreichte der Vorsitzende des Kreisverbandes, Hans Reichhart, Paul Berger die Ehrenplakette des Blutspendedienstes des BRK in Gold.

„Es ist schon eine außergewöhnliche Leistung, über einen so langen Zeitraum ehrenamtlich tätig zu sein und es hat sich in den 55 Jahren seines Engagements auch viel verändert“, so der Kreisvorsitzende. Dem Jubilar sei es immer wichtig gewesen, dazu beizutragen, die Blutspende so angenehm wie möglich zu gestalten und damit viele Blutspenderinnen und Blutspender zu motivieren, regelmäßig zu kommen. Für die Bereitschaft Burgau überreichte der stellvertretende Bereitschaftsleiter Markus Bobinger die Dankesurkunde der Bereitschaftsleitung und die Auszeichnungsspange für 55 Jahre Dienst. (AZ)