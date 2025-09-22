Burgau nimmt das Tempo raus: In zwei weiteren Straßen gilt bald Tempo 30

Auf zwei weiteren Straßen in Burgau sollen Verkehrsteilnehmer künftig den Fuß vom Gas nehmen. Das hat der Bauausschuss des Burgauer Stadtrats beschlossen. Die Stadt reagiert damit auf entsprechende Anträge von Anwohnern, die um eine Reduzierung des Tempos in der Bleichstraße und der Mühlstraße gebeten hatten. In der Diskussion im Bauausschuss wurde deutlich: Die Geschwindigkeit der Fahrzeuge ist nicht das einzige Problem.

„Wir kennen alle die Probleme in der Bleichstraße“, sagte Bürgermeister Martin Brenner. Die Straße ist eng und wird gerne von Autos zugeparkt, besonders freitags, wenn Besucher in die Moschee kommen. Auch die Feuerwehr hat schon die Schwierigkeiten angesprochen, hier mit den Rettungsfahrzeugen durchzukommen. „Wir müssen überlegen, was wir hier machen können“, so Brenner. Der Vorstoß, zumindest die erlaubte Geschwindigkeit auf 30 zu reduzieren, kam von einer Anwohnerin der benachbarten Lechstraße.

Tempo 30 in Burgau: Bürgermeister Brenner unterstützt Verkehrsberuhigung

Die Stadtverwaltung hatte die Polizei zu dem Thema zurate gezogen. Doch die befürwortet eine Geschwindigkeitsbegrenzung auf 30 nicht, hieß es in der Sitzung. Denn die Bleichstraße stellt keinen Unfallschwerpunkt dar, auch einen besonderen Schutz für Fußgänger sieht sie nicht als gegeben. Die Entscheidung über Tempo 30 in Wohngebieten liegt allerdings nicht bei der Polizei, sondern bei den Städten und Gemeinden selbst. Bund und Länder hatten sich im Herbst 2024 auf eine Reform des Straßenverkehrsgesetzes geeinigt, das den Kommunen unter anderem mehr Flexibilität bei der Einrichtung von Tempo 30-Zonen erlaubt. Die Gesetzänderung berücksichtigt dabei neben der Flüssigkeit und Sicherheit des Verkehrs auch Ziele des Klima- und Umweltschutzes, der Gesundheit und der städtebaulichen Entwicklung. Besondere Priorität hat dabei weiterhin die Sicherheit. Der Bauausschuss entschied sich mehrheitlich dafür, das Tempo hier zu drosseln, indem die bereits in der Umgebung bestehende Tempo 30-Zone ausgeweitet wird.

Auch in der Mühlstraße in Burgau wird bald Tempo 30 gelten. Foto: Peter Wieser

Keine Tempo 30-Zone, aber eine Tempo 30-Straße wird es künftig in der Mühlstraße geben. Den Antrag dazu hatte Stadträtin Heidi Häuser gestellt. „Eigentlich halte ich sogar noch Tempo 30 hier für zu schnell.“ Die Mühlstraße biete keine Infrastruktur, die Radfahrer oder Fußgänger schützen könnte. Trotzdem sei eine Beschränkung auf 30 besser, „als wenn man hier mit 50 durch brettert“. Schilder sollen künftig auf die neue erlaubte Höchstgeschwindigkeit hinweisen, auch über Markierungen auf der Fahrbahn wird nachgedacht. Auch diese Regelung traf der Bauausschuss mehrheitlich.