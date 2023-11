Interview

Pfarrerin Tina Griffith will nicht darauf warten, dass die Menschen zu ihr kommen

Plus Seit November 2022 ist Tina Griffith Pfarrerin der evangelischen Gemeinde in Burgau. Wie sie ihr erstes Jahr erlebt hat und welche Ziele sie erreichen möchte.

Die Gemeindemitglieder und die Gottesdienstbesucher kennen Sie inzwischen sehr gut. Wie lange hat das Ankommen gedauert?



Tina Griffith: Ja, man kennt uns inzwischen hier in Burgau. Das Ankommen hat für meine Familie und für mich nicht lange gebraucht. Mein Sohn Luca geht hier in die Kita Mindelzwerge, mein Mann ist Organist in unserer Gemeinde und gibt privaten Klavierunterricht. Wir waren vorher in München in der Großstadt, da gab es erst schon Bedenken. Aber in Burgau ist viel geboten, es ist eine schöne und lebendige Stadt.

Also war Burgau eine gute Entscheidung?



Tina Griffith: Definitiv ja, und ich sage das mit einem großen Ausrufezeichen. So wie meine Einführung war, so ist auch meine Arbeit hier. Die Kirche war voll, mit vielen Vertretern aus Politik und Gesellschaft, und vor allem mit ganz viel Gemeindemitgliedern. Es besteht eine gute Vernetzung. Dieses positive Miteinander finde ich echt gut.

