Sitzungssaal wird zur Manege: Narren reißen das Zepter der Stadt Burgau an sich

Plus Die Narren der Burgauer Faschingsgesellschaften eroberten das Regiment im Burgauer Stadtrat. Wie dabei die Kommunalpolitiker ihre Kreativität unter Beweis stellen mussten.

Gerade einmal eine halbe Stunde tagte der Stadtrat zu einer überschaubaren Tagesordnung in der Kapuzinerhalle, ehe die Närrinnen und Narren der Faschingsgesellschaften Knoronia, Burgavia und m+m´s beim Sturm auf den Sitzungssaal Bürgermeister Martin Brenner ( CSU) vorübergehend des Amtes enthoben und die Rätinnen und Räte "entmachteten". Ohne Widerstand zu leisten, gaben sich der Rathauschef und seine Rätinnen und Räte samt Verwaltung den närrischen Sturmtruppen geschlagen.