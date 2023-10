Burgau

vor 24 Min.

So viel Burgau steckt in den größten Luxusjachten der Welt

Die MY Lady Jorgia ist 115 Meter lang und wurde von der Lürssen Kröger Werft gebaut. Die Firma List GC war an 745 Quadratmetern Ausbaufläche beteiligt.

Plus Einige der größten Jachten der Welt verdanken ihren Innenausbau der Burgauer Firma Riederle Werkstätten. Diese wurde jetzt an einen weltweit führenden Partner verkauft.

Von Ralf Gengnagel Artikel anhören Shape

Port Hercule, der Jachthafen im Fürstentum Monaco, ist Anlaufstelle der High Society und der teuersten Jachten der Welt. Es ist die Tür zu einer Welt, die den allermeisten verschlossen bleibt: die Welt der Superreichen und Supermächtigen, der Stars und Milliardäre und der jährlichen Monaco Yacht Show. Die prestigeträchtigste Bootsmesse der Welt hat schon so einige schwimmende Paläste an- und ablegen sehen. Doch was hat das den Landkreis Günzburg zu interessieren? In einigen der Superjachten, die mehrere Hundert Millionen Euro teuer sein können, steckt Handwerkskunst aus der Markgrafenstadt. Die Firma Riederle Werkstätten hat sich seit Jahrzehnten unter anderem auf den Ausbau von hochwertigem Interieur von Megajachten spezialisiert und sich in der Branche einen Namen gemacht. Das Schreinereiunternehmen aus Burgau ist jetzt einen weiteren Schritt gegangen.

Exklusive Möbel, außergewöhnliche Oberflächen und teure Polster – die Ausführungspläne einer Jacht-Innenausstattung beinhalten neben viel Prunk jedes noch so kleine Detail. Foto: Guillaume Plisson

Seit dem 2. Oktober ist die Firma hundertprozentige Tochter des niederösterreichischen Familienunternehmens List General Contractor GmbH (List GC). Der Burgauer Firmenchef Martin Riederle erklärt, warum er sein Unternehmen gerade jetzt an eine der weltweit führenden Partner für Interior-Ausstattung und Superjachten verkauft hat.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen