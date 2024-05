Burgau

12:00 Uhr

Sogar Weltmeister gibt es in Burgau: Stadt ehrt ihre besten Sportler

Plus Bei der Sportlerehrung würdigen Bürgermeister und Sportreferentin die herausragenden Erfolge und Leistungen auf nationaler und internationaler Ebene.

Von Peter Wieser

"Up To Date" – dieses Mal war es die Titelmelodie des "Aktuellen Sportstudios" im ZDF, mit der die Big Band Out In The Sticks, ganz nach Tradition in der Markgrafenstadt, die Sportlerehrung in der Burgauer Kapuziner-Halle am Donnerstag eröffnete. Tina Turners "Simply the Best" oder Freddy Mercurys "We are the Champions" hätte da genauso gepasst, diese beiden Songs aber waren ja schon einmal in der Vergangenheit dran.

Da gibt es den Spruch „Sport ist Mord, Klassensport ist Massenmord“. Eben nur ein Spruch, auf den sich Burgaus Bürgermeister Martin Brenner scherzend bezog. Dass dem nicht so sei, das zeige der heutige Abend mit der Ehrung der besten Sportlerinnen und Sportler für ihre herausragenden Leistungen im Laufe des vergangenen Jahres. Es gehöre ein gehöriges Maß an Selbstdisziplin und Überwindung dazu, dass man Sport auf höchster Ebene betreibe. Es sei in der heutigen Zeit umso bemerkenswerter, dass jemand diesen Trainingsfleiß aufbringe und das wolle die Stadt Burgau schätzen und anerkennen. Genauso wenig selbstverständlich sei es, dass sich Menschen fänden, welche die Sportlerinnen und Sportler trainierten oder die Vereine aktiv unterstützten, so Brenner, der dabei vor allem auf die geleistete Arbeit im Jugendbereich ansprach.

