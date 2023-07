Burgau

18:00 Uhr

Soll dauerhaft eine Schlossschänke im Burgauer Schlosshof stehen?

Plus Der Platz im Burgauer Schloss könnte nach dem Markgrafafescht auch weiterhin belebt werden. Diese Idee bringt eine Reihe von Herausforderungen mit sich.

Von Peter Wieser Artikel anhören Shape

Das Burgauer Markgrafafescht ist vorbei. Fünf Tage lang wurde in der Markgrafenstadt gefeiert, auch im Schlosshof wieder, wie in den Jahren zuvor. Dieses Mal hatte dort die Freiwillige Feuerwehr Burgau einen großen Stand mit Ausschank und Bewirtung aufgebaut. Bestünde da eventuell die Möglichkeit, diesen dort auch weiterhin zu nutzen?

45 Bilder Markgrafafescht Burgau: Festumzug als Höhepunkt Foto: Bernhard Weizenegger

Diese Anfrage hatte bei der jüngsten Sitzung des Burgauer Stadtrats Monika Riß ( CSU) in den Raum gestellt. Man wolle den Schlosshof nach wie vor beleben, und auch die Nebengebäude wolle man entsprechend nutzen. Der Stand sei hervorragend angenommen worden, es handle sich um einen massiven Bau mit Überdachung, er sei geschützt, und auch die Fläche des Schlosshofs würde man integrieren können. Die Feuerwehr wäre einer weiteren Nutzung, beispielsweise als kleine Schlossschänke oder Ähnliches, eventuell nicht ganz abgeneigt. In naher Zukunft gebe es den Weihnachtsmarkt, auch bei diesem wäre es denkbar, den Stand einzubeziehen. „Vielleicht wäre jetzt die Chance da, diesen zu integrieren“, so Riß.

