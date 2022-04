Burgau

Soll die Stadt Burgau Bäume und Sträucher in Privatgärten fördern?

In Burgau wird darüber diskutiert, ob die Stadt Bäume und Sträucher in privaten Gärten schützen und fördern muss.

Plus Im Burgauer Stadtrat sind sich alle einig, dass etwas für den Naturschutz getan werden muss. Uneins ist man sich, ob es eine teure städtische Förderung braucht.

Von Walter Kaiser

Es wurde lange und kontrovers diskutiert. Am Ende ging die Debatte ein bisschen aus wie das Hornberger Schießen - mit einem eher vagen Ergebnis. Wie im Hauptausschuss war am Dienstagabend auch im Burgauer Stadtrat über die Frage gestritten worden, ob die Stadt Geld und Personal aufwenden soll, um Bäume, Sträucher und anderes Grün in privaten Gärten zu fördern und zu schützen, als Beitrag zum Umwelt-, Natur- und Klimaschutz. Auf Vorschlag von Bürgermeister Martin Brenner wurde eine Entscheidung vertagt. Erst soll das Ergebnis einer Organisationsuntersuchung für Stadtverwaltung und Bauhof abgewartet werden, um klären zu können, welche finanziellen und personellen Folgen die Förderung und der Schutz von privatem Grün für die Stadt haben dürften.

