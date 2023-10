Burgau

Songs der Beatles bekommen im Neuen Theater Burgau eine neue Bedeutung

Plus Das Stück „Beatles an Bord“ feiert beim Neuen Theater Burgau eine umjubelte Premiere. Welche Rolle die Lieder der legendären Band in einem maroden Flugzeug spielen.

Satire und klassischer Pop vermischten sich in der neuen Produktion des Neuen Theaters Burgau. Im Stück „ Beatles an Bord“ verbindet der Autor Enrique Keil eine Story über drei Flugbegleiterinnen einer Billig-Airline (Dörte Trauzeddel, Vera Hupfauer und Yasemin Kont) mit den Songs der legendären Pilzköpfe. Einige Songs bekommen durch Keils Geschichte eine neue Bedeutung. Damit die Passagiere den Flug mit einem betrunkenen Kapitän in einem maroden Flugzeug gut überstehen, singen die Stewardessen Songs der Beatles, die schon einmal genau dieses Flugzeug benutzten.

So legt zum Beispiel der betrunkene Kapitän mit dem maroden Flugzeug einen extrem holprigen Start hin, bei dem die Flugbegleiterinnen heftig durcheinandergeschüttelt werden. Als sich das Flugzeug endlich über den Wolken befindet, verleihen die Stewardessen ihrer Erleichterung mit „Here comes the sun“ Ausdruck. Bei „I want to hold your hand“ wird es makaber. Denn hier wird die Hand eines toten Copiloten besungen. Denn der starb unglücklicherweise beim letzten Flug und muss nun möglichst unauffällig Richtung Heimat transportiert werden. Damit dies besser möglich war, zerlegte Stewardesse Jeanette die Leiche in drei Teile und verstaute sie in mehreren Gepäckablagen. „She loves you“ wird tragisch umgedeutet. Babette gesteht ihren Kolleginnen, dass sie von dem toten Copiloten schwanger ist. Das „yeah yeah yeah“ wird zu Babettes schluchzenden Heullauten.

