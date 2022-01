Burgau

06:00 Uhr

Sorgen um die Gastronomie in Burgau: Stadt soll sich stärker engagieren

Mehr und mehr Restaurants auch in Burgau sind dauerhaft geschlossen.

Plus Florian Bruckmann sieht die Entwicklung der Gastronomie in Burgau mit Sorge. Ebenso macht man sich im Bauausschuss Gedanken über Ausnahmen vom Bebauungsplan.

Von Christian Kirstges

Das chinesische Restaurant unterhalb der Burgauer Stadtpfarrkirche: geschlossen. Das Restaurant an der Stadttor-Kreuzung: zu. Beide werden auch nicht mehr als Gaststätten genutzt. Bei anderen Lokalen werde die Nachfolgersuche noch ein großes Thema: Stadtratsmitglied Florian Bruckmann (Die Partei) äußerte im Bauausschuss Sorgen ob dieser Entwicklung. Zu einer lebendigen Innenstadt gehöre nun einmal auch die Gastronomie. Andere Kommunen hätten bereits die Initiative ergriffen - das wünscht er sich auch in Burgau. So gibt es Gemeinden, die selbst als Verpächter von Räumen für Restaurants fungieren. Andere sind sogar der Betreiber.

