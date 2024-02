Spatenstich für Rückhaltebecken schon im Jahr 2025?

Plus Damit der Baubeginn des Regenrückhaltebeckens nicht noch länger verzögert wird, will die Stadt Burgau zinsfreie Vorauszahlungen leisten.

Die Rätinnen und Räte des Stadtrates Burgau haben in ihrer jüngsten Sitzung mehrheitlich beschlossen, zur Finanzierung der Hochwasserschutzmaßnahme für das planfestgestellte Hochwasserrückhaltebecken zinsfreie Vorschusszahlungen zu leisten. Diskutiert wurde, welche Mittel dafür bereitgestellt werden und warum eine Vorschusszahlung überhaupt notwendig ist.

Bürgermeister Martin Brenner ( CSU) informierte den Stadtrat darüber, was das Wasserwirtschaftsamt Donauwörth mitteilte: Der beim Freistaat aktuell angemeldete Mittelbedarf für staatliche Wasserbauvorhaben übersteige das im Jahr 2024 voraussichtlich zur Verfügung stehende Budget der Haushaltsmittel für Schwaben. Das habe zur Folge, so der Bürgermeister, dass die Hochwasserschutzmaßnahmen bayernweit priorisiert werden müssen. Das Hochwasserrückhaltebecken (HRB) Burgau sei nicht der höchsten Priorität zuzuordnen, weil bisher noch keine vertraglichen Verpflichtungen eingegangen worden seien. Somit liege das Projekt weiterhin auf Eis.