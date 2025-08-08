"Spiel und Spaß mit dem Hund" – Ferienprogramm beim Schäferhundeverein Burgau begeistert Kinder

Icon vergrößern Welcher Ballon fliegt wohl am weitesten? Foto: Diana Day Schließen Icon Schließen Icon vergrößern Icon verkleinern Icon Pfeil bewegen Welcher Ballon fliegt wohl am weitesten? Foto: Diana Day

Im Rahmen des Burgauer Ferienprogramms veranstaltete die Ortsgruppe Burgau des Vereins für Deutsche Schäferhunde einen abwechslungsreichen Tag rund um das Thema Hund. Unter dem Motto „Spiel und Spaß mit dem Hund“ wurden 24 Kinder im Alter von sechs bis 12 Jahren betreut. Ganz besonders war der Besuch der Bundespolizei mit vier Diensthunden aus Baden-Württemberg. Die Beamten zeigten eindrucksvoll, wie ihre Hunde auf die Suche nach Sprengstoffen trainiert werden. Fasziniert beobachteten die Kinder, wie die Tiere konzentriert und zielgerichtet verschiedene Objekte absuchten. Danach wurde demonstriert, wie ein Polizeihund dabei hilft, flüchtige Täter zu stellen. In einer gespielten Szene spielte ein Polizist den „Verbrecher“, der schließlich vom Hund gestellt und vom Hundeführer festgenommen wurde – ein echtes Highlight, das bei den Kindern für großen Begeisterung sorgte. Besonders aufregend war der Moment, als die Kinder selbst in die Polizeiautos steigen durften und alles genau unter die Lupe nehmen konnten. Weiter ging es mit einer Kuscheleinheit: Drei niedliche Welpen standen für Streicheleinheiten und Spiele bereit. Wie schon im letzten Jahr war der kleine Cavalier King Charles Spaniel „Finnley“ der Star des Tages – er absolvierte mit den Kindern einen Hindernisparcours über das Vereinsgelände und sorgte für viel Gelächter und Bewegung. Nach einem gemeinsamen Mittagessen ließen die Kinder Luftballons mit angehängten Kärtchen steigen – nun sind alle gespannt, welcher Ballon wohl am weitesten fliegt. Zum Abschluss präsentierte die Offinger Trainingsgruppe von Miriam Probst die spannende Welt der Zielobjektsuche (ZOS). Die Kinder durften selbst Objekte verstecken und staunten, wie zielsicher die Hunde diese erschnüffelten. Ein erlebnisreiches Ferienprogramm ging zu Ende – mit vielen strahlenden Gesichtern. Der Schäferhundeverein Burgau hat mit diesem abwechslungsreichen Tag einmal mehr bewiesen, wie wertvoll die Verbindung zwischen Mensch und Hund sein kann.

