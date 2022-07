Stadt Burgau ist wieder in der Städtebauförderung aufgenommen

Plus Die Stadt Burgau kann wieder mit Mitteln aus der Städtebauförderung rechnen. Helfen könnte das auch den vielen privaten Eigentümern, wenn sie Gebäude sanieren wollen.

Bei der Stadverwaltung sind Bürgermeister Martin Brenner (CSU) und sein Stadtbaumeister Werner Mihatsch hoch erfreut. Die Stadt Burgau ist erneut in der Städtebauförderung des Bayerischen Städtebauförderungsprogramm aufgenommen worden. Das teilte Mihatsch den Rätinnen und Räten des Burgauer Stadtrates mit. Der Stadtrat erteilte bereits im Mai sein Einvernehmen, das kommunale Förderprogramm der Stadt Burgau zur Durchführung privater Fassadengestaltungs- und Sanierungsmaßnahmen im Rahmen der "Sanierung Altstadt" um weitere drei Jahre zu verlängern. Der Stadtbaumeister informierte, dass seit der letzten Verlängerung für private Baumaßnahmen 81.700 Euro ausgezahlt wurden. Aus Sicht der Verwaltung habe sich das kommunale Förderprogramm bewährt. Der Stadtrat erteilte nun für die vorbereitenden Untersuchungen sein Einvernehmen.