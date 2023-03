Stadt Burgau lehnt geplante Wohncontainer am Storchenweg ab

Plus In Burgau sollten am Storchenweg 18 Wohncontainer entstehen. Wer dort untergebracht werden sollte und warum der Bauausschuss dagegen stimmte.

Die Rätinnen und Räte des Burgauer Bau- und Umweltausschusses hatten den Antrag eines Bauherrn zu diskutieren, der im vergangenen Jahr schon einmal ganz ähnlich auf der Tagesordnung stand. 18 Wohncontainer einschließlich Sanitär- und Küchencontainer sollten für 24 Menschen auf einem Grundstück am Storchenweg errichtet werden. Warum der Antrag 2022 nicht zum Tragen kam und wie er es nun in abgeänderter Form wieder auf die Tagesordnung schaffte.

Zwölf Wohncontainer mit zwölf Wohnräumen und 24 Betten, dazu Sanitär- und Küchencontainer waren bereits im vergangenen Jahr seitens eines Bauherrn angedacht. Aufgrund fehlender Unterlagen hatte er damals den Antrag zurückgestellt. Wie in der jüngsten Bauausschusssitzung zur Sprache kam, sollten die Container ursprünglich für Menschen bereitgestellt werden, die vor Krieg, Hunger und Not geflohen sind. Man habe damals den Bauherrn darauf hingewiesen, dass die Größe der einzelnen Wohnräume als auch die Aufteilung und Ausstattung der Anlage nicht den Wohnverhältnissen entsprechen, die für einen dauerhaften Aufenthalt von Personen erforderlich seien, sagte Bürgermeister Martin Brenner ( CSU). Nun liege der Antrag erneut vor. Lediglich der Wohnzweck habe sich geändert. Die Containeranlage wolle der Bauherr nun als Beherbergungsstätte und Arbeiterunterkunft realisieren. Die Wohnfläche würde dann ausreichen, weil sich die Arbeiter tagsüber ja nicht in den Unterkünften aufhalten. Wer allerdings tatsächlich in den Wohnunterkünften unterkommen werde, wisse man seitens der Stadtverwaltung nicht.

Wohncontainer passen nicht in die Innenstadt von Burgau

Frank Wolfinger vom Bauamt Burgau machte die Rätinnen und Räte darauf aufmerksam, dass die Richtwerte der Grund- und Geschossflächenzahlen leicht überschritten würden. Die Umgebung sei geprägt von Ein- und Mehrfamilienhäusern. Seitens der Verwaltung füge sich das Vorhaben nach Art und Nutzung nicht in die Umgebung ein. Wolfinger teilte weiter mit, dass die Küchen- und Sanitärcontainer an der Grundstücksgrenze errichtet werden sollen und die Abstandsflächen nicht eingehalten würden. Auch das nachbarliche Einverständnis liege nicht vor.

Zum Vorhaben sei schwer zu sagen, ob es überhaupt irgendwo hinpasse, sagte Eveline Kuhnert (Grüne). Ob es großen Bedarf für eine Arbeiterunterkunft gebe, könne sie nicht abschätzen. Sie wisse aber, dass ein großer Bedarf an Arbeitskräften bestehe, der nicht gedeckt werden kann. Dritter Bürgermeister Herbert Blaschke (FDP/FB) teilte vor dem Gremium seinen Unmut mit: "Wenn das die neue Form der Nachverdichtung ist, dass jeder so etwas in seinen Garten stellt, dann finde ich das daneben." Ein Vorhaben wie dieses gehöre nicht mitten in die Stadt auf kleinsten Raum, sondern in ein Gewerbegebiet. Ganz ähnlich sah das auch der Rest des Gremiums, wie Thorsten Brucker (CSU) auch noch einmal zusammenfasste: "Zu klein, zu eng und der denkbar schlechteste Platz". Der Antrag wurde einstimmig abgelehnt.

Bau des neuen Wertstoffzentrums Burgau folgt in zwei Bauabschnitten

Abgestimmt wurde – ebenfalls einstimmig – über den Antrag der Kreisabfallwirtschaft zum Bau eines neuen Wertstoffzentrums auf dem Gelände der ehemaligen Pyrolyseanlage. Brenner informierte, dass in einem ersten Bauabschnitt die Betriebshoffläche mit dem Bau der Verwaltungs- und Betriebshofgebäude entstehen werde. In einem zweiten Bauabschnitt werden die Abfall- und Wertstoffannahme, eine Anlieferrampe und Lager gebaut.

Geradezu geheimnisvoll ging es mit einem Beschluss weiter, der gefasst wurde, obwohl keiner konkret wusste, um was es eigentlich geht. Wie es dazu kam? Bürgermeister Martin Brenner forderte vom Bauausschuss quasi einen Blanko-Beschluss, damit ein eiliger Bauantrag zur Beratung in den Stadtrat überwiesen und darüber in der nächsten Sitzung entschieden werden könne. Weil die Unterlagen noch nicht komplett seien, müsste der Antragsteller sonst bis zur darauffolgenden Bauausschusssitzung warten. Brenner begründete das ungewöhnliche Vorgehen damit, dass es ein wichtiges Projekt für die Allgemeinheit sei. Geplant werde wohl in Nähe des Burgauer Therapiezentrums am Ufer der Mindel eine dreireihige Mitarbeiter-Wohnheimanlage in der Dr.-Friedl-Straße. Dass der Stadtrat darüber beraten soll, wurde vom Gremium bewilligt.