Stadt Burgau plant neuen Fußweg vom Stadthaus zur Stadtbibliothek

Plus Die Stadt Burgau will einen neuen Fußweg vom Edeka-Areal zur Stadtbibliothek bauen. Warum er nicht barrierefrei wird und warum die Kindergartenkinder sich glücklich schätzen.

Die Stadt Burgau will einen neuen Fußweg vom Stadthaus (Edeka-Areal) zur Stadtbücherei an der Mittelschule schaffen. Der Bauausschuss hatte bereits im März dem Vorhaben zugestimmt. Ursprünglich sei geplant gewesen, dass der Weg auf städtischem Grund, auf dem sich auch stellenweise der Garten des angrenzenden Kindergartens befindet, gebaut werden soll. Jetzt gibt es Pläne, durch die im Zusammenhang mit dem neuen Fußweg der Außenbereich des Kindergartens keine Einbußen erleidet und sogar erweitert werden kann. Doch dafür gibt es einen anderen Wermutstropfen.