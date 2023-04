Burgau

06:05 Uhr

Stadt Burgau plant, Solarstrom entlang der Autobahn zu ernten

Plus Der Burgauer Bau- und Umweltausschuss will autobahnnahe Flächen für Energiegewinnung nutzen und plant zwei Projekte. Auch in Sachen Verkehr wurde abgestimmt.

Von Ralf Gengnagel

Die Energiewende soll den Weg von fossilen Brennstoffen hin zu erneuerbaren Energien ermöglichen. Längst ist klar: Die Energiewende findet in den Kommunen statt und wird auf der örtlichen Ebene vollzogen. Somit wird das Thema um erneuerbare Energien mittelfristig nicht mehr von der Agenda wegzudenken sein. Der Bau- und Umweltausschuss der Stadt Burgau entschied in seiner jüngsten Sitzung über eine mögliche Photovoltaikanlage Nähe Limbach. Wie die Stadt Burgau aus dem Vorhaben eines privaten Antragstellers Synergien nutzen will und sich das Projekt zu Nutze macht.

Burgaus Stadtbaumeister Werner Mihatsch weist nochmals auf das geänderte Baurecht hin. "Flächen entlang von Autobahnen und Schienenwegen sind jetzt bis zu 200 Meter Entfernung im Außenbereich privilegiert." Ein großer Vorteil, denn damit brauche man keine weitere Bauleitplanung auf Flächennutzungsplan- und Bebauungsplanebene. Damit ergibt sich gerade für die städtische Flur von Burgau, die ungefähr sieben Kilometer Autobahn einschließt, Potenzial für die Erzeugung von grünem Strom.

