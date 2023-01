Burgau

Stadt Burgau wiegt sich in musikalische Schrammel-Stimmung

Plus Das Wiener Quintett Philharmonia Schrammeln macht mit versierten Vorträgen und pointierten Moderationen sein Publikum in Burgau mit dieser Spielart der Musik vertraut.

Zwei Jahre lang fand wegen der Corona-Pandemie in Burgau kein Jahresabschlusskonzert mehr statt. Dafür war die Stimmung umso ausgelassener, als nun die Philharmonia Schrammeln aus Wien in der Kapuziner-Halle gastierten. Die Musiker ernten großen Applaus, Jubel und Bravorufe. Alle fünf Musiker des Quintetts spielen in renommierten Orchestern wie den Wiener Philharmonikern und der Wiener Staatsoper. In den humorvollen und informativen Moderationen des zweiten Geigers Dominik Hellsberg lernt das Publikum viel über die Entwicklung der Schrammel-Musik.

