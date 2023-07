Burgau

vor 2 Min.

Stadt Burgau will Initiative für Tempolimits beitreten

Der Haupt- und Finanzausschuss in Burgau beriet über eine deutschlandweite Initiative für mehr Tempo 30 in der Stadt.

Plus Städte können an Lebensqualität gewinnen, wenn Verkehr und Lärm weniger werden. Die Stadt will einer Initiative beitreten, die Kommunen beim Verhängen von Tempolimits stärkt.

Von Ralf Gengnagel Artikel anhören Shape

"Lebendige, attraktive Städte und Gemeinden brauchen lebenswerte öffentliche Räume. Gerade die Straßen und Plätze mit ihren vielfältigen Funktionen sind das Gesicht und Rückgrat der Städte", heißt es in dem Antrag der Fraktion Bündnis 90/Die Grünen, der jüngst im Ausschuss beraten wurde. Dabei ging es um den Beitritt der Stadt Burgau zur deutschlandweiten Initiative "Lebenswerte Städte durch angepasste Geschwindigkeiten". Gilt in ganz Burgau deswegen bald nur noch Tempo 30?

Die Städteinitiative gibt es noch gar nicht lange und wurde am 6. Juli 2021 durch die Städte Aachen, Augsburg, Freiburg, Hannover, Leipzig, Münster und Ulm gegründet. Mittlerweile engagieren sich deutschlandweit bereits über 840 Städte, Gemeinden und Landkreise in dieser Initiative, informiert Ramona Narhini-Vogg (Grüne). Im Landkreis Günzburg wäre die Stadt Burgau die erste Kommune, die der Initiative beitrete. "Es geht hier nicht um ein generelles Tempo 30 oder andere Regelungen", erläutert Nahirni-Vogg.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen