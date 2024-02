Burgau

vor 17 Min.

Stadt Burgau will noch seniorenfreundlicher werden

Plus Beim Brunchen einen Vortrag hören und Kontakte knüpfen. Eine Initiative will das Veranstaltungsangebot für Senioren verbessern. Ein wichtiger Schritt gegen Vereinsamung.

Von Ralf Gengnagel

Der beginnende Ruhestand krempelt oft das Leben um. Kinder sind inzwischen erwachsen, aus dem Haus, manchmal sogar viele Kilometer weit weggezogen. Berufliche Kontakte reißen ab. Für viele Menschen führt der Weg in das Seniorenalter oft auch in eine immer größer werdende Vereinsamung. Ein Thema, das vor allem Städte und Gemeinden ernst nehmen müssen, sagt Manfred Kramer, Seniorenreferent der Stadt Burgau. Die Stadt Burgau hat eine Initiative ins Leben gerufen, mit der man einen weiteren Schritt in Richtung einer altersfreundlichen Kommune gehen will.

Geht es um öffentliche Einrichtungen oder um den Bau von Wohnraum, ist heute ein barrierefreier Ausbau eine Selbstverständlichkeit und gehört zu den Standards. Doch wie sieht es jenseits der Infrastruktur aus? Gibt es für Seniorinnen und Senioren ausreichend Möglichkeiten, sich am gesellschaftlichen Leben zu beteiligen? Ältere Menschen wollen Teilhabe, dazu brauche es aber auch die passenden Veranstaltungen. "Die Vereinsamung von Senioren ist eine ernst zu nehmende Herausforderung", sagt Kramer. Man habe es mit einer alternden Gesellschaft zu tun. Das bedeutet, so der Burgauer Stadtrat, dass sich Städte und Kommunen an die Bedürfnisse älterer Menschen anpassen müssen.

