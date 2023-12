Stadt Burgau zeigt klare Kante zur geplanten ICE-Trasse Ulm-Augsburg

Plus Vor dem Hintergrund des Raumordnungsverfahrens für die Neubaustrecke der Bahn gibt Burgau eine Stellungnahme ab. Dabei bleibt man der bisherigen Haltung treu.

Bis Ende des Jahres wurde den Kommunen mehr Zeit eingeräumt, zur geplanten ICE-Schnellstrecke zwischen Ulm und Augsburg Stellung zu beziehen. Die meisten Gemeinden haben ihre Beurteilungen bereits eingereicht. In der letzten Sitzung des Jahres hat die Stadt Burgau über das Vorhaben diskutiert und ihre Interessen vor dem Hintergrund des Raumordnungsverfahrens geäußert. Entstanden ist ein 70-seitiges Pamphlet, das vehemente Einwände der Stadt zum Raumordnungsverfahren vorbringt. Der Schriftsatz, der bei der Regierung von Schwaben eingehen wird, wurde von den Rätinnen und Räten einvernehmlich gebilligt. Stadtbaumeister Werner Mihatsch ging auf die Trassenvarianten ein und erläuterte das Ergebnis.

Stapelweise Aktenmaterial wurden von der Verwaltung durchforstet, Ortsbegehungen fanden statt, sogar eine Rechtsanwaltskanzlei aus München wurde hinzugezogen, die die erarbeiteten Bedenken des Bauamtes rechtlich prüfte und ins "Juristendeutsch" übersetzte. Mihatsch fasste das auf die einfache Formel zusammen: "Alle durch das Gebiet von Burgau verlaufenden Trassen sind nicht raum- und umweltverträglich", und werden daher kompromisslos abgelehnt.