Stadt Burgau zieht positive Bilanz in Sachen Energieeinsparung

Plus Der Stadtrat in Burgau verschaffte sich einen Überblick zur Entwicklung der kommunalen Strom- und Heizkosten. Genannt wurden erfolgte Sparmaßnahmen und welche, die noch kommen.

Viel besser hätte der Auftakt des Stadtrates in seiner ersten Sitzung nach der Sommerpause wohl kaum gelingen können. Bürgermeister Martin Brenner (CSU) ehrte im Namen des Freistaates Bayern vor dem Plenum die Verdienste zweier langjähriger Kommunalpolitiker. In Würdigung ihres vorbildlichen bürgerschaftlichen Engagements erhielten dritter Bürgermeister Herbert Blaschke (FDP/Freie Bürger Burgau) sowie der ehemalige Burgauer Stadtrat Dieter Kircher (SPD) aus den Händen des Bürgermeisters die Kommunale Dankurkunde des Freistaates Bayern.