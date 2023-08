Stadtrat Burgau stimmt für eine neue Biogasanlage in Großanhausen

Plus Burgauer Stadtrat billigt Entwurf des vorhaben-bezogenen Bebauungsplans. Weitere Themen in der Sitzung waren Familienstützpunkt und Erstellen eines Ökokontos.

Südlich des Burgauer Ortsteils Großanhausen soll im Bereich bereits bestehender Hallen eine Hofbiogasanlage mit Halle und Lagerflächen entstehen. Nachdem sich der Bau- und Umweltausschuss bereits mit den Stellungnahmen aus der Öffentlichkeits- und Behördenbeteiligung auseinandergesetzt hatte (wir berichteten) stand dieser Punkt nun im Burgauer Stadtrat auf der Tagesordnung. Der Bau- und Umweltausschuss hatte seinerzeit einstimmig die Empfehlung abgegeben, die Entwurfsunterlagen des vorhabenbezogenen Bebauungsplans „Biogasanlage Großanhausen“ zu billigen – obwohl das Landratsamt erhebliche Bedenken gegen die Planung gezeigt hatte, unter anderem hinsichtlich einer gewerblichen Nutzung der Hallen. Dennoch war der Punkt schnell abgehandelt.

Der Vorhabenträger betreibe einen Ackerbaubetrieb und führe Lohnarbeiten für benachbarte landwirtschaftliche Betriebe durch. Die Hallen dienten zum Unterstellen der dafür beschafften und erforderlichen Maschinen, hieß es in der Beschlussvorlage. Berge-, Maschinen- und Lagerhallen seien einem landwirtschaftlichen Betrieb zuzuordnen. Somit wurde der Entwurf des vorhaben-bezogenen Bebauungsplans einstimmig von den Rätinnen und Räten gebilligt.