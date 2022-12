Burgau

vor 18 Min.

Stadtrat wählt Experten für Burgauer Stadtsanierung aus

Welches Planungsbüro ist für die Stadtsanierung in Burgau das richtige. Über diese Frage entschied der Burgauer Stadtrat.

Plus Die Stadt Burgau will mit einem Würzburger Planungsbüro ein Konzept für die Zukunftsentwicklung der Stadt erarbeiten. Nach welchen Kriterien die Experten ausgewählt wurden.

Von Ralf Gengnagel

In der letzten Sitzung des Jahres hatten die Rätinnen und Räte der Stadt Burgau eine wichtige Entscheidung zu treffen. Eine Entscheidung, die für die nächsten zwanzig Jahre Einfluss auf den Wandel der Stadt Burgau haben wird. Unter drei Wettbewerbern entschied das Gremium die Vergabe an ein Planungsbüro, das künftig mit vorbereitenden Untersuchungen und Konzepten zur Stadtsanierung beauftragt werden soll. Kein Wunder also, dass die Planungsbüros durch ihre Vorstellung und Präsentationen der Sitzung einen Hauch von Castingshow verliehen.

