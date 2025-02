Stadttor beschädigt: Wer hat etwas beobachtet?

Für Fahrzeuge, die höher als drei Meter sind, ist die Durchfahrt durch das Burgauer Stadttor verboten. Den Fahrer eines vier Meter hohen Lastwagens hat das Verbot aber offenbar nicht interessiert: Er fuhr nach Polizeiangaben am Freitag in der Zeit zwischen 15 und 18 Uhr trotzdem hindurch. Dabei beschädigte er den Putz an vier Stellen im Bogen des Tores. Der Schaden dürfte sich auf etwa 2000 Euro belaufen, schätzt die Polizei Burgau. Zeugenhinweise werden unter Telefon 08222/96900 entgegengenommen. (AZ)

