Burgau

vor 36 Min.

Standortsicherung durch Investition: Textilreinigung Frey will weiter wachsen

Plus Während die Pandemie andere Wäschereien in große Probleme gestürzt hat, plant die Firma Frey in Burgau eine millionenschwere Rundumerneuerung. Das sind die Pläne.

Von Christian Kirstges

Wer häufiger auf der Autobahn oder im Bereich Burgau unterwegs ist, wird sie kennen: die Lastwagen mit den Blubberblasen und dem Schriftzug "Textilreinigung Frey" darauf. Doch in welch großem Umkreis sie Kunden beliefern und dass die Firma einer der größten Arbeitgeber der Stadt und eine der innovativsten der Branche ist, dürften nur die wenigsten wissen. In den kommenden sieben Jahren will das Unternehmen, dessen Historie bis ins Jahr 1857 zurückreicht, viel in Gebäude und Maschinen investieren. Auch, damit die sechste der nun fünften Generation irgendwann folgen kann.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen