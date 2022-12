Stark betrunkener Autofahrer kracht gegen mehrere Fahrzeuge

Ein 37-Jähriger zieht eine Spur der Verwüstung durch die Bleichstraße. Der Schaden ist immens. Die Polizei spricht von Glück, dass keine Personen verletzt werden.

Ein stark betrunkener Autofahrer ist am Samstagmittag in der Bleichstraße gegen insgesamt sechs Fahrzeuge gefahren und hat dabei einen Schaden von etwa 30.000 Euro angerichtet. Nachdem bei der Polizei der Notruf über einen Unfall mit einem betrunkenen Fahrzeugführer einging, eilte eine Streife der Polizeiinspektion Burgau sofort zum Unfallort. Die eintreffenden Beamten trafen auf einen völlig betrunkenen 37-jährigen Mann.

Nach Schilderungen von Unfallzeugen touchierte dieser zunächst mit seinem Wagen ein am linken Fahrbahnrand geparktes Auto. Nach dem Unfall fuhr er augenblicklich weiter und auf einen am rechten Fahrbahnrand geparkten Wagen hinten auf. Da der betrunkene Fahrer dies offenbar nicht bemerkte, und weiter richtig Gas gab, wurde dieses Auto auf vier davor geparkte Fahrzeuge aufgeschoben, die alle an der hinteren und vorderen Stoßstange massiv beschädigt wurden. Insgesamt wurden laut Polizei sieben Fahrzeuge beschädigt.

Betrunkener Fahrer fällt aus dem Auto heraus

Der Fahrer öffnete der Polizei zufolge nach dem Unfall seine Fahrzeugtür und fiel aus dem Fahrzeug. Dabei verletzte er sich am Kopf und an der Lippe. Da er mit seiner blutverschmierten Spucke drohte die Beamten anzuspucken, mussten ihm Handfesseln und ein Mundnasenschutz angelegt werden. Im Anschluss wurde der Fahrer in Begleitung einer weiteren Polizeistreife mit dem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht. Dort wurde ihm Blut abgenommen, das von der Rechtsmedizin auf Alkohol und Drogen untersucht wird. Eine ärztliche Behandlung verweigerte der Mann. Er wurde wieder nach Hause entlassen.

Die eingesetzten Beamten an der Unfallstelle sprachen von großem Glück, dass der Fahrer nur gegen geparkte Fahrzeuge und nicht gegen auf dem Gehweg laufende Fußgänger gefahren ist. Wo der Mann hergekommen und losgefahren ist, konnte er den Beamten bislang nicht erklären. Den Mann erwartet eine Anzeige wegen Gefährdung des Straßenverkehrs. Sein Führerschein wurde sichergestellt. (AZ)